Трое мужчин утонули накануне в Днестре
Трое мужчин утонули накануне в Днестре. 52-летний мужчина в Дубоссарском районе пошел купаться в нетрезвом виде и не смог удержаться на плаву
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Трое мужчин утонули накануне в Днестре. 52-летний мужчина в Дубоссарском районе пошел купаться в нетрезвом виде и не смог удержаться на плаву
Еще двое мужчин, 50 и 58-ми лет утонули в реке во Флорешстком районе. По предварительной версии полиции, они тоже выпивали перед тем, как зайти в воду.
С начала года в водоемах страны утонули 47 человек, девять из них — дети.