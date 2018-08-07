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17:44 (мск), источник: Publika.md

Трое мужчин утонули накануне в Днестре

Трое мужчин утонули накануне в Днестре. 52-летний мужчина в Дубоссарском районе пошел купаться в нетрезвом виде и не смог удержаться на плаву из-за сильного течения. Спасатели ищут его тело.

Источник: Publika.md

Еще двое мужчин, 50 и 58-ми лет утонули в реке во Флорешстком районе. По предварительной версии полиции, они тоже выпивали перед тем, как зайти в воду.

С начала года в водоемах страны утонули 47 человек, девять из них — дети.

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