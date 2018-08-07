Мошенничество в столичных автобусах раскрыли благодаря соцсетям

Источник: Publika.md

«В нашем общественном транспорте появилась новая мода. Кондуктор спрашивает, нужен ли тебе билет. Если нет, то можешь заплатить только два лея. Я потребовал от директора автобусного парка проверить 23 маршрут, но я не думаю, что это единственный рейс, подверженный новой моде», — сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Мгновенного результата проверки пока не дали. Однако есть видео с мобильного телефона из автобуса 23-го маршрута. Кондуктору деньги даем, но от билета отказываемся. Тот не настаивает.

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— Билет не нужен, я проеду только две остановки.

— Спасибо.

Многие пассажиры общественного транспорта признаются, что часто либо отказываются от билета, либо перед выходом возвращают его кондуктору.

— Если честно, да, возвращал билет.

— Зачем?

— Не хочу отвечать.

«Мы же хотим быть добрыми, хотим сделать приятное кондуктору. У него ведь маленькая зарплата».

Однако есть и сознательные пассажиры.

«Деньги, которые мы платим за билеты, должны идти на нужды парка. На ремонт машин, на зарплаты рабочих».

«Кондукторам, которые нарушают правила, в первую очередь, грозят санкции. Если же нарушение повторяется, мы работника увольняем», — заявил глава автобусного парка Виталий Копач.