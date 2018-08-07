Стало известно, когда в Молдову доставят тела погибших в ДТП под Калугой
В Генинспекторате по ЧС сообщили, что транспортное средство в сопровождении спасателей уже выехало из Калужской области.
В Генинспекторате по ЧС сообщили, что транспортное средство в сопровождении спасателей уже выехало из Калужской области.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Тела шестерых граждан Молдовы, погибших в результате аварии в Калужской области, в среду утром будут доставлены в Кишинев. Об этом сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Уточняется, что в присутствии родственников тела привезут в офис компании, оказывающей ритуальные услуги.
«ГИЧС сообщает, что в течение сегодняшнего дня четверо раненых, находившихся в больнице города Сухиничи, были выписаны. В республику они прибудут поездом
Состав должен прибыть в Кишинев 8 августа в 19.17.
По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 «Украина». По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом
По факту аварии открыто уголовное дело. Известно, что в результате ДТП погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали. Четверо травмированных продолжают оставаться в больнице.