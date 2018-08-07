Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенный монолог: «Вы нищие, а требуете красавиц»
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили в беременности
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
19:25 (мск), источник: Sputnik.by

Дальнобойщик-белорус погиб в ДТП в Смоленской области

Авария со смертельным исходом произошла из-за несоблюдения белорусом дистанции на дороге.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Гражданин Беларуси — водитель большегрузного автомобиля погиб в результате ДТП в Смоленской области, сообщило УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла на 201-м километре автодороги, связывающей Москву и Минск, в Вяземском районе.

Читайте также
В Столбцовском районе легковушка врезалась в МАЗ, погибла россиянка

«Водитель, управляя Scania 113, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящую автомашину МАN IGS», — сказали в ГИБДД.

В инспекции также отметили, что находившийся за рулем Scania 54-летний мужчина погиб на месте.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства.

В посольстве Беларуси в России подтвердили, что погибшим является гражданин республики. Дипломаты занимаются вопросами доставки его тела в страну.

Все новости региона
 Стала известна причина драки с участием звезды фильма 'Такси'
Маленький остров Путятин возле великой земли - фото
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дела по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь