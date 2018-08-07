Дальнобойщик-белорус погиб в ДТП в Смоленской области
Авария со смертельным исходом произошла
Авария со смертельным исходом произошла
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Гражданин Беларуси — водитель большегрузного автомобиля погиб в результате ДТП в Смоленской области, сообщило УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Авария произошла на 201-м километре автодороги, связывающей Москву и Минск, в Вяземском районе.
«Водитель, управляя Scania 113, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящую автомашину МАN IGS», — сказали в ГИБДД.
В инспекции также отметили, что находившийся за рулем Scania 54-летний мужчина погиб на месте.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства.
В посольстве Беларуси в России подтвердили, что погибшим является гражданин республики. Дипломаты занимаются вопросами доставки его тела в страну.