Дальнобойщик-белорус погиб в ДТП в Смоленской области

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Гражданин Беларуси — водитель большегрузного автомобиля погиб в результате ДТП в Смоленской области, сообщило УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла на 201-м километре автодороги, связывающей Москву и Минск, в Вяземском районе.

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«Водитель, управляя Scania 113, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящую автомашину МАN IGS», — сказали в ГИБДД.

В инспекции также отметили, что находившийся за рулем Scania 54-летний мужчина погиб на месте.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства.