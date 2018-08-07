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19:28 (мск), источник: Kazinform

25-летняя роженица скончалась в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По информации ведомства, 25-летняя жительница поселка Красный Яр скончалась в перинатальном центре Кокшетау 6 августа.

«По факту смерти жительницы поселка Красный Яр, 1993 года рождения, в перинатальном центре, имевшему место 6 августа 2018 года, возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 317 (“Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”)», — рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.

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