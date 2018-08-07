25-летняя роженица скончалась в Кокшетау

По информации ведомства, 25-летняя жительница поселка Красный Яр скончалась в перинатальном центре Кокшетау 6 августа.

«По факту смерти жительницы поселка Красный Яр, 1993 года рождения, в перинатальном центре, имевшему место 6 августа 2018 года, возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 317 (“Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”)», — рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.