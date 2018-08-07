Аквариум упал на 3-летнюю девочку в Экибастузе: она скончалась от порезов

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в Экибастузе. К сожалению, девочка, которая являлась жительницей Алматинской области, скончалась на месте. Тело ребенка было доставлено в медицинское учреждение. Отмечается, что у нее была повреждена сонная артерия. Детали случившегося пока неизвестны.