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19:27 (мск), источник: Nur.kz

Аквариум упал на 3-летнюю девочку в Экибастузе: она скончалась от порезов

Аквариум упал на 3-летнюю девочку в Павлодарской области, в результате чего ребенок погиб от порезов, передает Pavlodarnews.kz.

Источник: Nur.kz

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в Экибастузе. К сожалению, девочка, которая являлась жительницей Алматинской области, скончалась на месте. Тело ребенка было доставлено в медицинское учреждение. Отмечается, что у нее была повреждена сонная артерия. Детали случившегося пока неизвестны.

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