В крупной аварии в Алматы пострадала семья из пяти человек
Водитель, пассажир и двое детей, которые находились в Renault Logan, были госпитализированы.
Водитель, пассажир и двое детей, которые находились в Renault Logan, были госпитализированы.
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Крупная авария произошла по улице Рыскулова в Алматы, не доезжая до улицы Волочаевской.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по Рыскулова в восточном направлении, водитель, не доезжая улицы Волочаевской, хотел развернуться. Он остановился, чтобы пропустить встречные автомобили.
Также в восточном направлении двигалась автомашина Toyota Land Cruiser Prado, которая на полном ходу ударила Toyota Camry. От удара последнее авто выкинуло на встречную полосу, где оно врезалось в Renault Logan. Также от сильного удара иномарку выкинуло на тротуар.
В результате
На месте находятся сотрудники дорожной полиции для детального выяснения причин аварии.