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19:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

В крупной аварии в Алматы пострадала семья из пяти человек

Водитель, пассажир и двое детей, которые находились в Renault Logan, были госпитализированы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Крупная авария произошла по улице Рыскулова в Алматы, не доезжая до улицы Волочаевской.

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По словам очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по Рыскулова в восточном направлении, водитель, не доезжая улицы Волочаевской, хотел развернуться. Он остановился, чтобы пропустить встречные автомобили.

Также в восточном направлении двигалась автомашина Toyota Land Cruiser Prado, которая на полном ходу ударила Toyota Camry. От удара последнее авто выкинуло на встречную полосу, где оно врезалось в Renault Logan. Также от сильного удара иномарку выкинуло на тротуар.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек — водитель, пассажир и трое детей, которые находились в Renault Logan.

На месте находятся сотрудники дорожной полиции для детального выяснения причин аварии.

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