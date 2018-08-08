Воронежские судебные приставы арестовали башенный кран
Воронежским судебным приставам пришлось арестовать башенный кран, владельцем которого является индивидуальный предприниматель, сообщает
Воронежским судебным приставам пришлось арестовать башенный кран, владельцем которого является индивидуальный предприниматель, сообщает
Инцидент произошел в Борисоглебске. Так, в Ростехнадзор обратился местный житель, потребовав провести проверку безопасности работы башенного крана. Эксперты, побывав на месте, выявили множество грубейших нарушений,
Против индивидуального предпринимателя — владельца техники было возбуждено административное дело за нарушение правил безопасности при работе на опасных промышленных объектах. Судебные приставы, побывавшие на площадке, опечатали башенный кран на полтора месяца до устранения нарушений.