Воронежские судебные приставы арестовали башенный кран

Инцидент произошел в Борисоглебске. Так, в Ростехнадзор обратился местный житель, потребовав провести проверку безопасности работы башенного крана. Эксперты, побывав на месте, выявили множество грубейших нарушений, из-за которых эксплуатация установки была попросту опасной. Так, рельсы, на которых был установлен кран, не имели тупиковых упоров, ограничивающих его самопроизвольное движение при сильных ветрах и ураганах, и предотвращающих аварийных сход с рельсов, также была неисправна система заземления. Все это в совокупности делало эксплуатацию огромного строительного крана весьма опасным.