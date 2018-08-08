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09:21 (мск), источник: 36on.ru

Воронежские судебные приставы арестовали башенный кран

Воронежским судебным приставам пришлось арестовать башенный кран, владельцем которого является индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Инцидент произошел в Борисоглебске. Так, в Ростехнадзор обратился местный житель, потребовав провести проверку безопасности работы башенного крана. Эксперты, побывав на месте, выявили множество грубейших нарушений, из-за которых эксплуатация установки была попросту опасной. Так, рельсы, на которых был установлен кран, не имели тупиковых упоров, ограничивающих его самопроизвольное движение при сильных ветрах и ураганах, и предотвращающих аварийных сход с рельсов, также была неисправна система заземления. Все это в совокупности делало эксплуатацию огромного строительного крана весьма опасным.

Против индивидуального предпринимателя — владельца техники было возбуждено административное дело за нарушение правил безопасности при работе на опасных промышленных объектах. Судебные приставы, побывавшие на площадке, опечатали башенный кран на полтора месяца до устранения нарушений.

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