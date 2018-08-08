Лжекосметологи, изувечившие пациенток в Москве, пойдут под суд

В Москве завершено уголовное дело в отношении лжекосметологов. Предпринимательница и две ее соучастницы, представляясь косметологами, вводили пациенткам инъекции, отмечает РИА Новости.

Обвиняются Наталья Коростелева, Екатерина Егорова и Саният Яикбаева. Они оказывали платные услуги медицинского характера по корректировке лица, не имея на то необходимого образования. Предъявляемые клиентам дипломы были поддельными.