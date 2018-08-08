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00:31 (мск), источник: BFM.ru

Лжекосметологи, изувечившие пациенток в Москве, пойдут под суд

Их пациентки получили ненадлежащие услуги и психологические травмы.

Источник: РИА "Новости"

В Москве завершено уголовное дело в отношении лжекосметологов. Предпринимательница и две ее соучастницы, представляясь косметологами, вводили пациенткам инъекции, отмечает РИА Новости.

Обвиняются Наталья Коростелева, Екатерина Егорова и Саният Яикбаева. Они оказывали платные услуги медицинского характера по корректировке лица, не имея на то необходимого образования. Предъявляемые клиентам дипломы были поддельными.

По данным следствия, в результате введенных инъекций 19 клиенток получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы. Обвиняемые использовали незарегистрированные препараты.

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