Лжекосметологи, изувечившие пациенток в Москве, пойдут под суд
Их пациентки получили ненадлежащие услуги и психологические травмы.
Их пациентки получили ненадлежащие услуги и психологические травмы.
В Москве завершено уголовное дело в отношении лжекосметологов. Предпринимательница и две ее соучастницы, представляясь косметологами, вводили пациенткам инъекции, отмечает РИА Новости.
По данным следствия, в результате введенных инъекций 19 клиенток получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы. Обвиняемые использовали незарегистрированные препараты.
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