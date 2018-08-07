Землетрясение ощутимостью 2 балла зафиксировали сейсмологи в Таразе и Шымкенте

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 07 августа 2018 г. в 23 час 17 мин 21 сек Алматинского времени (07 августа 2018 г. в 17 час 17 мин 21 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.