Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Сын Анфисы Чеховой растет копией матери
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
22:01 (мск), источник: Informburo.kz

Землетрясение ощутимостью 2 балла зафиксировали сейсмологи в Таразе и Шымкенте

Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана.

Источник: AP 2018

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 07 августа 2018 г. в 23 час 17 мин 21 сек Алматинского времени (07 августа 2018 г. в 17 час 17 мин 21 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 408 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 72.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): гг. Тараз, Шымкент — 2 балла.

Все новости региона
В село Кордай после череды разбойных нападений приехал глава ДВД Жамбылской области
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дело по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь