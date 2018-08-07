Землетрясение ощутимостью 2 балла зафиксировали сейсмологи в Таразе и Шымкенте
Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана.
Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 07 августа 2018 г. в 23 час 17 мин 21 сек Алматинского времени (07 августа 2018 г. в 17 час 17 мин 21 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 408 км на
Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 72.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): гг. Тараз, Шымкент — 2 балла.