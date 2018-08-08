Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я депутат, платить не буду»: скандал с саратовским слугой народа
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Александр Самедов показал первое фото с новорожденным сыном
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Самомассаж: как подтянуть овал лица (видео)
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Вывозил дочь в лес: Хачатурян творил страшные вещи - соседи
Мать сестер-убийц сказала, какие ужасы творил отец
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
09:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда разыскивает 16-летнюю девушку

Полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Сахарову. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным правоохранительных органов, 7 августа около 9:00 девушка ушла из дома на улице Борзова и до настоящего времени не вернулась.

На вид пропавшей 17−18 лет, рост 163 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы ниже плеч чёрного цвета, тип внешности европейский.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего подростка, сообщить по телефонам: 8 (4012) 552−098, 552−092, 552−025, 02, 102.

Все новости региона
 «Турборазметка и новый светофор»: осенью изменится схема движения в районе
Алиханов: В августе мы продолжим переговоры с «Русалом» об офшоре на Остров
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Как подорожают коммунальные услуги после роста НДС
Медики рассказали о состоянии актера Сами Насери
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь