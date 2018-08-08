Полиция Калининграда разыскивает 16-летнюю девушку
Полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Сахарову. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Сахарову. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По данным правоохранительных органов, 7 августа около 9:00 девушка ушла из дома на улице Борзова и до настоящего времени не вернулась.
На вид пропавшей 17−18 лет, рост 163 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы ниже плеч чёрного цвета, тип внешности европейский.
Сотрудники полиции просят всех, кто располагает