Виктория Скрипаль сообщила о намерении матери экс-полковника ГРУ посетить Великобританию
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/ — Племянница Сергея Скрипаля отметила, что сама она намерена выступить в качестве сопровождающего.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/ — Племянница Сергея Скрипаля отметила, что сама она намерена выступить в качестве сопровождающего.
Проживающая в Ярославле мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль планирует посетить Великобританию для встречи с сыном. Об этом ТАСС сообщила племянница Скрипаля Виктория.
Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут.
Она также добавила, что 11 августа встретится с адвокатом и обсудит подготовку документов для подачи на визу. По словам Виктории, 90-летняя Елена Скрипаль надеется, что ей разрешат увидеть сына. «Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность», — добавила Скрипаль.
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