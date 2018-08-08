Виктория Скрипаль сообщила о намерении матери экс-полковника ГРУ посетить Великобританию

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Проживающая в Ярославле мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль планирует посетить Великобританию для встречи с сыном. Об этом ТАСС сообщила племянница Скрипаля Виктория.

Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут. Виктория племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

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Она также добавила, что 11 августа встретится с адвокатом и обсудит подготовку документов для подачи на визу. По словам Виктории, 90-летняя Елена Скрипаль надеется, что ей разрешат увидеть сына. «Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность», — добавила Скрипаль.

Власти Великобритании весной неоднократно отказывали Виктории в выдаче въездной визы, которая была ей необходима для посещения пострадавших в английском Солсбери родственников.