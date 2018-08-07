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23:39 (мск), источник: Tengrinews

Я такой дочь не воспитывал — отец задержанной в Нью-Йорке казахстанки

Родные задержанных в Нью-Йорке казахстанок уверены, что девушек подставили. Отец одной из них не общался с дочерью уже более пяти лет, сообщает телеканал КТК.

Источник: Tengrinews

По словам отца Диоры Ашировой Мирсултана Ахунжанова, девушка вместе с супругом и маленьким ребенком переехала в США еще в 2010 году.

«Не знаю ничего, восемь лет как она уехала. Сначала мать уехала. Общалась по-началу, года два звонили, а потом перестали. А я не такой богатый звонить в Америку. Я здесь в Таразе кое-как. Новости меня удивили, я такой дочь не воспитал», — уверяет мужчина.

Мирсултан Ахунжанов предположил, что девушку на преступление могла склонить другая казахстанка, Азиза Джавадзаде (Джалолова), однако мать Азизы категорически не согласна с обвинением. Из-за переживаний женщина даже оказалась на больничной койке.

«Она уже пять лет там. Она окончила медицинский. Работала там. Может быть подставили, я не знаю, я даже читать не могу новости. Она в марте только вышла замуж», — сообщила женщина журналистам телеканала.

Напомним, казахстанок задержали сотрудники ФБР. Ранее сообщалось, что в США более 20 человек обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, пять граждан Грузии, четверо Азербайджана, трое граждан Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди подозреваемых есть граждане США и Турции. По версии следствия, фигуранты дела размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими был создан ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов. Подозреваемым может грозить до 30 лет тюрьмы.

Источник: телеканал КТК.

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