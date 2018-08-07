Я такой дочь не воспитывал — отец задержанной в Нью-Йорке казахстанки
Родные задержанных в
Родные задержанных в
По словам отца Диоры Ашировой Мирсултана Ахунжанова, девушка вместе с супругом и маленьким ребенком переехала в США еще в 2010 году.
«Не знаю ничего, восемь лет как она уехала. Сначала мать уехала. Общалась
Мирсултан Ахунжанов предположил, что девушку на преступление могла склонить другая казахстанка, Азиза Джавадзаде (Джалолова), однако мать Азизы категорически не согласна с обвинением.
«Она уже пять лет там. Она окончила медицинский. Работала там. Может быть подставили, я не знаю, я даже читать не могу новости. Она в марте только вышла замуж», — сообщила женщина журналистам телеканала.
Напомним, казахстанок задержали сотрудники ФБР. Ранее сообщалось, что в США более 20 человек обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа
Источник: телеканал КТК.