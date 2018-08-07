Основатель портала tut.by заявил о политической подоплеке дела против себя и своих коллег

«С утра политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной», — написал Зиссер в фейсбуке.

По словам основателя ресурса, правоохранительные органы «в течение дня из офиса изъяли с десяток системных блоков наших журналистов (не только задержанных)».

В настоящее время скачивают с офисных серверов всю внутреннюю информацию компании, включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию, причем не только ООО «ТутБай Медиа», но заодно и всех имеющих ко мне отношение компаний. Юрий Зиссер основатель крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by

Зиссер также сообщил, что правоохранительные органы отпустили гендиректора портала Людмилу Чекина, которую привлекали к обыску в офисе, а затем допросили в Следственном комитете.

Ранее Зиссер сообщал, что «обыск в нашем офисе проходит достаточно корректно в присутствии генерального директора и двух понятых».

«К ООО “ТутБай Медиа” претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет», — отмечал он.

Обыски в редакциях tut.by и БелаПАН

Обыски в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

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В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА». По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017−2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина и Ульяна Бобоед, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что были задержаны сотрудники tut.by Дмитрий Бобрик и Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.