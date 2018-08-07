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23:41 (мск), источник: Sputnik.md

«Атомный Ион»: границу пытался пересечь «радиоактивный» гражданин Молдовы

Автомобиль гражданина Молдовы, пересекавшего границу, был буквально напичкан радиоактивными предметами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Из Одесской области в Молдову возвращался мужчина с паспортом РМ, но его путь домой получился с приключениями.

По данным украинских пограничников, нашего 68-летнего соотечественника задержали при пересечении госрубежа в пункте пропуска «Граденицы».

В своем авто марки Toyota мужчина вез акваланги, излучавшие радиационный фон в 25 раз выше нормы. На этот багаж сработала система радиационного контроля «Янтарь».

Мужчина заявил, что даже не подозревал об опасности аппаратов.

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