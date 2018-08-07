«Атомный Ион»: границу пытался пересечь «радиоактивный» гражданин Молдовы
Автомобиль гражданина Молдовы, пересекавшего границу, был буквально напичкан радиоактивными предметами.
Автомобиль гражданина Молдовы, пересекавшего границу, был буквально напичкан радиоактивными предметами.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Из Одесской области в Молдову возвращался мужчина с паспортом РМ, но его путь домой получился с приключениями.
По данным украинских пограничников, нашего 68-летнего соотечественника задержали при пересечении госрубежа в пункте пропуска «Граденицы».
В своем авто марки Toyota мужчина вез акваланги, излучавшие радиационный фон в 25 раз выше нормы. На этот багаж сработала система радиационного контроля «Янтарь».
Мужчина заявил, что даже не подозревал об опасности аппаратов.