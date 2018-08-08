Дипломаты РФ в США посетили арестованного за мошенничество россиянина

«7 августа дипломаты Генконсульства посетили в нью-йоркском следственном изоляторе арестованного сотрудниками ФБР российского гражданина Максима Суверина. В настоящее время он находится под стражей по обвинению в отмывании денег и в мошенническом сговоре. Состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное», — говорится в сообщении, размещенном в твиттере российского генконсульства в Нью-Йорке.

Российские дипломаты также сообщили, что в ближайшее время планируют встретиться с адвокатом задержанного россиянина.

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В понедельник генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что сотрудники ФБР задержали в начале августа четырех граждан РФ, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Отмечалось, что один из задержанных «был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе». «Местонахождение четвертого выясняем», — говорилось в сообщении генконсульства.