Прощальные кадры не снятого фильма
В Москве простились с убитыми в Африке журналистами.
В Москве простились с убитыми в Африке журналистами.
Вчера в столице прошли похороны документалиста Александра Расторгуева, репортера Орхана Джемаля и фотографа Кирилла Радченко, убитых в Африке, куда и они отправились расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Александра Расторгуева проводили аплодисментами; коллеги переживали, что он, лучший документалист страны, так и не получил при жизни широкого признания. Друзья Орхана Джемаля спорили, каким он был, «большим ребенком» или «настоящим львом», а близкие Кирилла Радченко отмечали его стремление восстановить справедливость в стране и мире.
Маленький Столешников переулок уже за час до церемонии отпевания Александра Расторгуева был перекрыт длинной стеной телекамер. Рядом с храмом стояла Любовь Аркус — режиссер, основатель журнала «Сеанс», подруга погибшего документалиста. Она плакала и курила одну сигарету за другой. «Я смотрю на эти камеры и думаю, что при жизни Саша не получил и сотой доли такого внимания к своему творчеству», — горько сказала она. А потом занялась тем же, что и всегда, — просвещением зрителей. «Все критики называли его русским гением, — рассказывала она телекамерам.— А что толку, если он в итоге был безработным человеком. Потому что он был неформатным. Потому что он был неудобным. Потому что он был бескомпромиссным. Потому что был радикальным. Потому что для него смысл был важнее, чем карьера. Таких людей очень немного, но они еще тут водятся. И теперь надо подумать о тех, кто жив».
Храм был заполнен плачущими людьми.
— В числе прочих слов о счастье человека в Библии говорится: «Блаженны алчущие правды». И вот эта строчка прежде всего мне приходит на сердце в связи с сегодняшним печальным днем прощания, — говорил им священник.— Потому что он, как всякий журналист, искал этой правды. Удачно — неудачно, успешно — неуспешно, но, судя по его фильмам, искренне.
Гроб с телом режиссера вынесли из храма под аплодисменты, которые не смолкали несколько минут.
В Московскую соборную мечеть попрощаться с Орханом Джемалем пришли сотни людей, причем не только единоверцы трагически погибшего журналиста. Все пришедшие подходили выразить соболезнования вдове Орхана Джемаля журналистке «Новой газеты» Ирине Гордиенко и их
Выступил и один из друзей покойного Вардан Варданян, который отметил, что им, азербайджанцу и армянину, ничто не мешало крепко дружить. «Я потерял самого близкого друга, я очень жалею, что так редко удавалось в последнее время с ним общаться», — сказал он. А один из религиозных деятелей заявил, что каждый присутствующий на церемонии хотел бы «умереть так, как умер Орхан». После этих слов присутствующие несколько минут кричали «Аллах акбар» — «Аллах велик».
Церемония прощания с оператором Кириллом Радченко проходила в
Напомним, режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль были убиты 30 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Они приехали в ЦАР в рамках совместного проекта с
Александр Черных, Анна Васильева, Муса Мурадов
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