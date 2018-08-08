Прощальные кадры не снятого фильма

Маленький Столешников переулок уже за час до церемонии отпевания Александра Расторгуева был перекрыт длинной стеной телекамер. Рядом с храмом стояла Любовь Аркус — режиссер, основатель журнала «Сеанс», подруга погибшего документалиста. Она плакала и курила одну сигарету за другой. «Я смотрю на эти камеры и думаю, что при жизни Саша не получил и сотой доли такого внимания к своему творчеству», — горько сказала она. А потом занялась тем же, что и всегда, — просвещением зрителей. «Все критики называли его русским гением, — рассказывала она телекамерам.— А что толку, если он в итоге был безработным человеком. Потому что он был неформатным. Потому что он был неудобным. Потому что он был бескомпромиссным. Потому что был радикальным. Потому что для него смысл был важнее, чем карьера. Таких людей очень немного, но они еще тут водятся. И теперь надо подумать о тех, кто жив».



Храм был заполнен плачущими людьми.



— В числе прочих слов о счастье человека в Библии говорится: «Блаженны алчущие правды». И вот эта строчка прежде всего мне приходит на сердце в связи с сегодняшним печальным днем прощания, — говорил им священник.— Потому что он, как всякий журналист, искал этой правды. Удачно — неудачно, успешно — неуспешно, но, судя по его фильмам, искренне.



Гроб с телом режиссера вынесли из храма под аплодисменты, которые не смолкали несколько минут.



В Московскую соборную мечеть попрощаться с Орханом Джемалем пришли сотни людей, причем не только единоверцы трагически погибшего журналиста. Все пришедшие подходили выразить соболезнования вдове Орхана Джемаля журналистке «Новой газеты» Ирине Гордиенко и их сыну-подростку Мансуру. Президент Исламского культурного центра России Абдул-Вахед Ниязов честно отметил, что господин Джемаль был противоречивым человеком, но при этом незаурядной личностью. «Притом что он был такой бунтарь, сорвиголова, он всегда был против несправедливости, жлобства. Но при этом он был большим ребенком и романтиком», — сказал он. Публицист Максим Шевченко поспорил с этим утверждением: «Орхан ребенком не был. Он был лев, он был настоящий лев, который бросал правду в лицо угнетателям, палачам и насильникам, не боялся смотреть им в глаза». Выступавшие с гордостью напомнили, что 3 августа заупокойная молитва по Орхану Джемалю была прочитана в иерусалимской мечети Аль-Акса — третьей по значимости в исламе.



Выступил и один из друзей покойного Вардан Варданян, который отметил, что им, азербайджанцу и армянину, ничто не мешало крепко дружить. «Я потерял самого близкого друга, я очень жалею, что так редко удавалось в последнее время с ним общаться», — сказал он. А один из религиозных деятелей заявил, что каждый присутствующий на церемонии хотел бы «умереть так, как умер Орхан». После этих слов присутствующие несколько минут кричали «Аллах акбар» — «Аллах велик».



Церемония прощания с оператором Кириллом Радченко проходила в судебно-медицинском морге «Царицыно». На отпевании присутствовали только близкие, друзья и коллеги — около ста человек. Это особо отметил священник, пытаясь утешить собравшихся: «Дело в том, что длина жизни определяется не количеством лет, а тем подвигом, что человек нес, что он сделал для мира, родины и семьи. Этому человеку можно просто позавидовать — он сделал больше за свою жизнь, чем некоторые за 90 лет. Они жили, как трава, и умерли, как трава, о них никто не вспомнит. А сегодня полный зал народу». «Мы знали Кирилла как наблюдатели на выборах, с которыми он ездил в Чечню, — начала прощальную речь молодая девушка.— Он был верным товарищем, человеком, который всегда был рядом и готов был помочь. Спасибо родителям: он был достойным сыном для них и для нашей родины». «Кирилл был патриотом, ему не надо было для этого размахивать флагом, — согласился отец погибшего.— Он хотел, чтобы в нашей стране люди соблюдали право, и он стоял за это жестко. Можно было его отговаривать ехать в горячую точку, но он отвечал, что если такое происходит в мире, то он должен этому противостоять».



Напомним, режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль были убиты 30 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Они приехали в ЦАР в рамках совместного проекта с онлайн-ресурсом «Центр управления расследованиями» снимать документальный фильм о незарегистрированной российской частной военной компании, известной под названием «Вагнер». Подробности трагедии до сих пор не известны.



Александр Черных, Анна Васильева, Муса Мурадов