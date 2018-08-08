В Приморье судебные приставы обнаружили плантацию конопли
О неожиданной находке они сообщили в правоохранительные органы.
О неожиданной находке они сообщили в правоохранительные органы.
В Октябрьском районе Приморья судебные пришли по адресу гражданина, чтобы доставить его в суд и неожиданно обнаружили на территории его дома запрещённые растения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, во дворе частного дома правоохранители увидели высаженную плантацию наркотического растения конопли.
О неожиданной находке судебные приставы сообщили в правоохранительные органы.