В Приморье судебные приставы обнаружили плантацию конопли

В Октябрьском районе Приморья судебные пришли по адресу гражданина, чтобы доставить его в суд и неожиданно обнаружили на территории его дома запрещённые растения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.