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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье судебные приставы обнаружили плантацию конопли

О неожиданной находке они сообщили в правоохранительные органы.

В Октябрьском районе Приморья судебные пришли по адресу гражданина, чтобы доставить его в суд и неожиданно обнаружили на территории его дома запрещённые растения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

Так, во дворе частного дома правоохранители увидели высаженную плантацию наркотического растения конопли.

О неожиданной находке судебные приставы сообщили в правоохранительные органы.

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