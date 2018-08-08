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04:00 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский адвокат попал под следствие из-за мормонов

Юрист религиозного сообщества обвиняется в воспрепятствовании правосудию.

Источник: AP 2018

Адвокат Денис Щекалёв обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету «Золотой Мост».

Владивостокский адвокат, официально представляющий интересы «Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней», которые среди широкой ответственности известны, как мормоны, на сегодняшний день находится в статусе обвиняемого.

К сообществу мормонов, начиная с 2016 года, приковано пристальное внимание правоохранительных органов, когда в открытой для общественности библиотеке религиозной организации обнаружили компакт-диск с видеоматериалами порнографического характера, запрещёнными к обороту в России.

После возбуждения уголовного дела по факту обнаружения незаконных видеоматериалов, адвокат Щекалёв вынес из здания библиотеки ноутбук, принадлежащий его клиентам.

В виду того, что данный ноутбук является возможным вещественным доказательством, Денис Щекалёв был задержан и ему были предъявлены соответствующие обвинения.

Судебный процесс по делу начнётся 15 августа 2018 во Фрунзенском районном суде города Владивостока.

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