Мадуро назвал цель покушения на себя
МЕХИКО, 8 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью покушения на него было погрузить страну в насилие.
МЕХИКО, 8 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью покушения на него было погрузить страну в насилие.
Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы.
По утверждению Мадуро, он лично видел беспилотник, отправленный заговорщиками к трибуне. «Он пролетел с большим шумом над нашими головами. Я продолжал говорить, и в
Мадуро также показал фуражку одного из военнослужащих, пробитую взорвавшимся зарядом дрона, и продемонстрировал металлический шарик со следами крови, которым был ранен в голову один из военных. «Это было против меня и против тебя, это был террористический акт, покушение», — сказал президент.
Мадуро также сообщил, что первых подозреваемых задержали уже через 10−15 минут после нападения. «Мне звонит министр (внутренних дел Нестор) Ревероль: мы поймали двух подозрительных человек с управлением для дронов, которые могли быть связаны с покушением. А еще через несколько минут ловят вторую группу. Затем мы вычисляем финансистов и организаторов, которые руководили группами», — сказал президент.
Он попросил помощи у граждан в поимке тех участников нападения, которые пока не задержаны, так как при помощи «народной разведки» уже были вычислены и схвачены несколько человек. «Местные жители увидели странную активность нескольких машин, откуда вышли странные люди и запустили дроны», — отметил Мадуро.
Венесуэльский лидер также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса. При этом он призвал власти США и Колумбии предоставить информацию о причастных к нападению на него.
В субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.