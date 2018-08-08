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09:51 (мск), источник: РИА Новости

В центре Волгограда обезвредили боеприпасы времен ВОВ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные у жилого дома в центре Волгограда, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

По его словам, в соединение ЮВО через военный комиссариат области поступила заявка об обнаружении неизвестного предмета от ремонтной бригады, которая занималась обслуживанием теплосетей. Находкой оказались немецкие боеприпасы, специалистами группы разминирования было классифицировано две 82-миллиметровые минометные мины.

«Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом», — рассказал Астафьев.

Также он добавил, что всего с начала текущего года на территории Волгоградской области было уничтожено около трех тонн взрывоопасных предметов военных времен.

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