В центре Волгограда обезвредили боеприпасы времен ВОВ

Источник: РИА Новости

По его словам, в соединение ЮВО через военный комиссариат области поступила заявка об обнаружении неизвестного предмета от ремонтной бригады, которая занималась обслуживанием теплосетей. Находкой оказались немецкие боеприпасы, специалистами группы разминирования было классифицировано две 82-миллиметровые минометные мины.

«Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом», — рассказал Астафьев.