Профессиональных угонщиков будут судить в Иркутске
Они «специализировались» на угоне японских иномарок.
Они «специализировались» на угоне японских иномарок.
Двух иркутян, которые занимались угоном иномарок, будут судить в Иркутске. Предварительно установлено, что они угнали семь автомобилей, шесть из которых удалось вернуть владельцам, сообщает 7 августа
На след злоумышленников вышли, когда искали угнанную «Тайоту». Полицейские установили, где находится машина, и что возможно к ее угону причастны двое мужчин. Их задержали — организатором преступления был ранее судимый за различные преступления 25-летний иркутянин и его 30-летний подельник.
Он «специализировались» на угоне японских иномарок стоимостью от 400 до 500 тысяч рублей, например, «Тойота Филдер» и «Тойота Виш». Злоумышленники угоняли машины ночью в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска, чтобы потом возвращать их владельцам за вознаграждение.
Во время обыска в их квартирах полицейские нашли 16 телефонов, множество