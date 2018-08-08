Профессиональных угонщиков будут судить в Иркутске

Двух иркутян, которые занимались угоном иномарок, будут судить в Иркутске. Предварительно установлено, что они угнали семь автомобилей, шесть из которых удалось вернуть владельцам, сообщает 7 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На след злоумышленников вышли, когда искали угнанную «Тайоту». Полицейские установили, где находится машина, и что возможно к ее угону причастны двое мужчин. Их задержали — организатором преступления был ранее судимый за различные преступления 25-летний иркутянин и его 30-летний подельник.

Он «специализировались» на угоне японских иномарок стоимостью от 400 до 500 тысяч рублей, например, «Тойота Филдер» и «Тойота Виш». Злоумышленники угоняли машины ночью в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска, чтобы потом возвращать их владельцам за вознаграждение.