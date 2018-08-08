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05:39 (мск), источник: НИА Красноярск

В Канском районе отказ в госпитализации привел к смерти ребенка

В Канском районе в отношении дежурного врача местной больницы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

4 августа в деревне Терск мать 3-летнего мальчика заметила резкое ухудшение самочувствия ребенка. Женщина вызвала скорую помощь. По прибытии фельдшера было принято решение о госпитализации мальчика в инфекционное отделение. Врач, который в тот день дежурил в отделении, не посчитал состояние ребенка достаточно серьезным и отправил его вместе с матерью домой. Спустя несколько часов мальчик умер, сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

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