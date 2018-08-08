В Перми женщина умерла после лечения в частной клинике

Жительница Перми умерла в одной из частных медицинских клиник в краевой столице.

51-летняя женщина скончалась в марте 2018 года. Как сообщает СКР, следственные органы по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщают следователи, в частной клинике женщине могли не оказать необходимой медицинской помощи.

«Вследствие допущенных дефектов лечения пациентка скончалась», — сообщает СКР.