В Перми женщина умерла после лечения в частной клинике
СКР проводит проверку по факту произошедшего.
СКР проводит проверку по факту произошедшего.
Жительница Перми умерла в одной из частных медицинских клиник в краевой столице.
51-летняя женщина скончалась в марте 2018 года. Как сообщает СКР, следственные органы по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщают следователи, в частной клинике женщине могли не оказать необходимой медицинской помощи.
«Вследствие допущенных дефектов лечения пациентка скончалась», — сообщает СКР.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.