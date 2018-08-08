Приморец застрелил незнакомца из «самоделки» в рамках эксперимента

Ночью на улице Горной в ходе внезапно возникшего умысла фигурант решил совершить убийство ранее незнакомого ему мужчины, которого он встретил в районе проезжей части. Подойдя к нему со спины, злоумышленник произвел прицельные выстрелы в голову потерпевшего и убил его. При нападении он использовал оружие, которое самостоятельно изготовил ранее. Оказалось, что он решил совершить преступление с целью проверить боеспособность переделанного им оружия.

Дома у убийцы обнаружено самодельное взрывчатое вещество (гексаметилентрипероксиддиамин). Кроме этого, по сообщению фигуранта, правоохранители изъяли со дна озера переделанный им пистолет, использованный при совершении убийства, который в дальнейшем был исследован экспертами-баллистами.

С учетом активной помощи в раскрытии преступления ему назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о наличии в действиях осужденного отягчающего наказание обстоятельства — совершение преступления (убийства) с использованием оружия, которое не было учтено судом 1 инстанции при назначении наказания.

После этого ему «накинули» еще 5 месяцев лишения свободы.