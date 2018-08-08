Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти

Источник: AP 2018

В 2007 году Скотт Дойзер (Scott Dozier) был приговорен к смертной казни за убийство 22-летнего мужчины, который был найден обезглавленным и расчлененным в отеле Лас-Вегаса. В 2017 году Дойзер потребовал привести приговор в исполнение, поскольку его казнь откладывали уже дважды, но она так и не состоялась.

Мужчину, который официально был признан виновным в жестоком убийстве, не могут казнить из-за продолжающихся дебатов о допустимости применения смертельных инъекций в штате Невада.

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«Я не думаю, что это вообще кого-то волнует. Мне паршиво. Я постоянно думаю о том, чтобы написать властям и сказать им: “Послушайте, просто разрешите использовать инъекции, я уже на краю и страдаю”», — рассказал Дойзер журналистам по телефону.

Мужчина добавил, что после того, как его казни отменялись, в течение следующих пяти дней за ним присматривали специальные люди для того, чтобы он не совершил суицид. Он категорически отверг подозрения в том, что является самоубийцей. «Я не хочу умирать, серьезно. Но ведь лучше умереть, чем быть в этой тюрьме», — отметил он.