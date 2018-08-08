Более 50 нарушений нашли в здании горевшего речного вокзала в Усть-Куте
В том числе краны водоснабжения и пожарные рукава были неисправны.
В том числе краны водоснабжения и пожарные рукава были неисправны.
В бывшем здании речного вокзала в
Напомним, накануне в одном из кабинетов, расположенных на третьем этаже здания, произошел пожар, который очень быстро распространился на большую площадь. В итоге сгорело 200 кв. м здания, а крыша обвалилась.
Последние несколько лет собственник здания, в котором располагаются около 30 арендаторов, не приводил в порядок свою недвижимость по части требований пожарной безопасности, отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. Теперь ему придется этим заняться — по итогам проверки ему выдадут предписание об устранении нарушений, а также составят административный протокол.