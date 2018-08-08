Более 50 нарушений нашли в здании горевшего речного вокзала в Усть-Куте

В бывшем здании речного вокзала в Усть-Куте, в котором накануне произошел крупный пожар, нашли более 50 нарушений пожарной безопасности. Сейчас в трехэтажном здании началась внеплановая проверка, которая завершится 15 августа, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, накануне в одном из кабинетов, расположенных на третьем этаже здания, произошел пожар, который очень быстро распространился на большую площадь. В итоге сгорело 200 кв. м здания, а крыша обвалилась.

Среди нарушений, которые уже сейчас выявили специалисты, отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций, отделка путей эвакуации горючими материалами, неисправность и отсутствие первичных средств пожаротушения. Именно это способствовало такому быстрому распространению огня. Например, когда пожар начался, очевидцы бросились его тушить, но выяснили, что краны противопожарного водоснабжения и пожарные рукава неисправны, напор воды маленький, а старые огнетушители не работают.