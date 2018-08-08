«Торговец криптовалютой» обманул жительницу Хабаровского края

Жительница села имени Тельмана сообщила в полицию, что в Instagram она увидела информацию о том, что можно удвоить денежную сумму путем торговли на рынке криптовалюты. Она начала переписку с мужчиной, чей номер был указан в объявлении. Он рассказал потерпевшей, что она может получить деньги за сутки, для этого необходимо перевести ему на карту 15 тысяч рублей, что женщина и сделала.