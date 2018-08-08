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06:57 (мск), источник: РИА Новости

«Торговец криптовалютой» обманул жительницу Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Жительница Хабаровского края перевела почти 100 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей удвоить ее вложения путем торговли криптовалютой, сообщает региональное УМВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Жительница села имени Тельмана сообщила в полицию, что в Instagram она увидела информацию о том, что можно удвоить денежную сумму путем торговли на рынке криптовалюты. Она начала переписку с мужчиной, чей номер был указан в объявлении. Он рассказал потерпевшей, что она может получить деньги за сутки, для этого необходимо перевести ему на карту 15 тысяч рублей, что женщина и сделала.

«На следующий день ей позвонили и попросили назвать номер карты, на которую переведут заработанные деньги. Через некоторое время на карту заявительницы поступили 23100 рублей. Женщина решила попробовать заработать еще раз, но на другом конце провода ей сказали, что сегодня принимают только крупные суммы. Собрав все свои сбережения, она перевела на счет злоумышленников 97400 рублей. В течение суток мужчина должен был перевести ей заработанные деньги, но этого не произошло», — говорится в сообщении.

На связь мужчина выходить перестал. Полиция проводит проверку.

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