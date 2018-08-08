Девушка избила полицейских из Боготола во время защиты пьяного водителя: грозит до 5 лет колонии

28-летняя жительница Боготола пойдет под суд по обвинению в применении насилия в отношении троих полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ее могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, отправить на принудительные работы, арестовать на срок до 6 месяцев, либо лишить свободы на срок до 5 лет.

Все произошло в мае этого года. Обвиняемая была пассажиркой автомобиля Toyota, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Машину остановили сотрудники ДПС, а когда они начали составлять на водителя протокол о нарушении, пассажирка стала «заступаться» за него.