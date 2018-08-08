В Уфе дерево упало на линию электропередач и машину

В результате автомобиль получил незначительные механические повреждения. На место происшествия оперативно выехали городские службы. Дерево распалили и вывезли. Пострадавших нет. Обрыв линии устраняет Уфимские городские электрические сети. В мэрии напомнили, что оставлять автомобили под высокими деревьями небезопасно.