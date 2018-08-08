Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
«Я чувствовала себя недоматерью»: Серена Уильямс снялась с турнира ради дочки
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Фильмы, созданные Жигуновым, переданы судом в залог - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
07:27 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе дерево упало на линию электропередач и машину

В Октябрьском районе возле дома 90 по улице проспект Октября на линию электропередач и машину упало дерево. Об этом сообщает мэрия Уфы.

Источник: администрация Уфы

В результате автомобиль получил незначительные механические повреждения. На место происшествия оперативно выехали городские службы. Дерево распалили и вывезли. Пострадавших нет. Обрыв линии устраняет Уфимские городские электрические сети. В мэрии напомнили, что оставлять автомобили под высокими деревьями небезопасно.

Все новости региона
 В Башкирии водитель без прав врезался в дерево
В Уфе в больнице мужчина выпал со второго этажа
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
На чем построена система обвинений против Москвы
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
Стало известно положительное свойство стресса
Мадуро назвал цель покушения на себя
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь