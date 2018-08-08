На Иссык-Куле молодые парни стреляли в полицейских
6 августа в 23.20 в киргизском городе Балыкчы на одной из улиц города собрались молодые парни, которые стреляли из огнестрельного оружия, передает 24.kg.
6 августа в 23.20 в киргизском городе Балыкчы на одной из улиц города собрались молодые парни, которые стреляли из огнестрельного оружия, передает 24.kg.
На место выехали
Сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы в воздух и предложили добровольно сложить оружие и сдаться. Парни отказались и попытались скрыться.
Милиционеры задержали 20-летних жителей села Шорбулак Тонского района и города Балыкчи. У них изъяли два охотничьих ружья «ИЖ-18ЕМ» и патроны.
Задержанные рассказали, что собрались для выяснения отношений. Ранее, одна из сторон избила парня.
Следственная служба ОВД Балыкчи возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Изъятые ружья не зарегистрированы. Задержанные водворены в ИВС. Идут поиски других участников инцидента.