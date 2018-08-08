На Иссык-Куле молодые парни стреляли в полицейских

На место выехали следственно-оперативная и мобильная группы городской милиции. При приближении милицейских машин один из парней выстрелил и начал бросать камни.

Сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы в воздух и предложили добровольно сложить оружие и сдаться. Парни отказались и попытались скрыться.

Милиционеры задержали 20-летних жителей села Шорбулак Тонского района и города Балыкчи. У них изъяли два охотничьих ружья «ИЖ-18ЕМ» и патроны.

Задержанные рассказали, что собрались для выяснения отношений. Ранее, одна из сторон избила парня.