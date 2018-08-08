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09:28 (мск), источник: Югополис

В массовой аварии под Краснодаром сгорели 3 фуры и легковой автомобиль

ДТП произошло минувшей ночью, около половины одиннадцатого.

На трассе М4 «Дон» на Восточном обходе в районе поселка Индустриального столкнулись три большегруза и легковой автомобиль. Транспортные средства загорелись. По информации пресс-службы регионального главка полиции, никто из водителей не пострадал.

На место прибыли спасатели. Около полуночи им удалось справиться с огнем. На месте работали 16 пожарных, было задействовано 4 единицы техники, сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Причины случившегося выясняются.

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