В массовой аварии под Краснодаром сгорели 3 фуры и легковой автомобиль
ДТП произошло минувшей ночью, около половины одиннадцатого.
ДТП произошло минувшей ночью, около половины одиннадцатого.
На трассе М4 «Дон» на Восточном обходе в районе поселка Индустриального столкнулись три большегруза и легковой автомобиль. Транспортные средства загорелись. По информации
На место прибыли спасатели. Около полуночи им удалось справиться с огнем. На месте работали 16 пожарных, было задействовано 4 единицы техники, сообщили «Югополису» в
Причины случившегося выясняются.