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07:45 (мск), источник: Nur.kz

Массовое отравление в Шымкенте: что ели гости на сватовстве в ресторане

11 человек были доставлены в медицинское учреждение, где медики диагностировали у больных расстройство пищеварения. Отмечается, что все одиннадцать пострадавших отмечали сватовство в одном из шымкентских заведений.

Стало известно, что употребляли в пищу 11 человек, которые отравились в одном из заведений в Шымкенте, передает телеканал КТК.

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11 человек были доставлены в медицинское учреждение, где медики диагностировали у больных расстройство пищеварения. Отмечается, что все пострадавшие отмечали сватовство в одном из шымкентских заведений.

По словам одного из пострадавших, на мероприятии гости употребляли рыбу и кумыс.

Также он добавил, что на свадьбе присутствовали где-то 50 человек. Мужчина рассказал, что приехал на торжество в 3 часа дня, а спустя 4 часа его состояние ухудшилось. После чего он отправился домой и вызвал скорую помощь. Медики пока не выяснили точную причину отравления. Сотрудники местной полиции начали расследование по факту нарушения санитарных норм.

Напомним, что 11 человек отравились на свадьбе в Шымкенте. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа.

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