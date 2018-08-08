Новосибирцы задыхаются в дыму от горящей свалки

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы второй день задыхаются в дыму от горящей свалки возле Хилокского рынка. С утра в редакцию «Вестей’пожаловались жители Кировского района.

«Вот так на улице Виктора Уса люди задыхаются от дыма и вони —второй день горит свалка рядом с Хилокским рынком», — пишут читатели.

Сотрудники МЧС по запросу «Вестей» сообщили, что ситуация с горящим полигоном ТКО «Левобережный» в Кировском районе находится под контролем.

«Проводятся работы по проливке, засыпке грунтом. На месте работает17 человек, 12 единиц техники. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области взяли экспресс-пробы воздуха в районе жилой застройки по улице Малыгина. Опасных примесей, превышающих ПДК, не обнаружено. Проводится дальнейший более детальный анализ», — сообщил замначальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Сергей Недайвода.