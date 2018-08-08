Новосибирцы задыхаются в дыму от горящей свалки
Вредных примесей в воздухе специалисты не обнаружили, сообщили в ГУ МЧС по НСО.
Вредных примесей в воздухе специалисты не обнаружили, сообщили в ГУ МЧС по НСО.
Новосибирцы второй день задыхаются в дыму от горящей свалки возле Хилокского рынка. С утра в редакцию «Вестей’пожаловались жители Кировского района.
«Вот так на улице Виктора Уса люди задыхаются от дыма и вони —второй день горит свалка рядом с Хилокским рынком», — пишут читатели.
Сотрудники МЧС по запросу «Вестей» сообщили, что ситуация с горящим полигоном ТКО «Левобережный» в Кировском районе находится под контролем.
«Проводятся работы по проливке, засыпке грунтом. На месте работает17 человек, 12 единиц техники. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области взяли
Напомним, 7 августа загорелся мусор на полигоне ТКО «Левобережный». Общая площадь пожара составила 3000 кв. м. Ликвидация возгорания продолжается.