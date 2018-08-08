Тело убитой найдено в водоеме близ Костаная
6 августа около 11.40 на окраине села Мичурино Костанайского района обнаружен труп со следами физического насилия.
6 августа около 11.40 на окраине села Мичурино Костанайского района обнаружен труп со следами физического насилия.
Тело принадлежало женщине. Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.
Полиция завела уголовное дело об убийстве, личность убитой устанавливается. Стражи порядка обратились к местным жителям с просьбой немедленно сообщить в случае недавней пропажи родных или знакомых..
На убитой были