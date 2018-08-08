Тело убитой найдено в водоеме близ Костаная

Тело принадлежало женщине. Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.

Полиция завела уголовное дело об убийстве, личность убитой устанавливается. Стражи порядка обратились к местным жителям с просьбой немедленно сообщить в случае недавней пропажи родных или знакомых..



На убитой были светло-серая футболка, черные лосины с начесом, черные шерстяные носки, черная куртка из кожзаменителя.