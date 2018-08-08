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08:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сгорел мансардный этаж крупного ресторана

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 8 августа, во втором часу ночи пожарные расчеты Уфы съехались на проспект Октября, 77/2. Здесь полыхал трехэтажный ресторанный комплекс.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, огонь охватил 50 «квадратов» мансардного этажа. К моменту прибытия пожарных 32 человека смогли самостоятельно покинуть помещения «Даско Гардена», никто из них не пострадал.

Больше часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание. Пришлось задействовать пять стволов. В 2.35 распространение огня прекратилось, к этому момент он успел выжечь 95 квадратных метров. В 3.07 пожар полностью потушили.

— На тушение направлены силы и средства РСЧС в количестве 19 единиц техники и 43 человека, в том числе от МЧС 16 единиц техники и 37 человек личного состава, — уточнили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сейчас на месте ЧП работает эксперт и дознаватель, они должны установить причину возгорания.

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