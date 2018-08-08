Свердловские приставы арестовали имущество должника на 171 миллион
В Екатеринбурге наложили арест на имущество должника в пределах суммы иска в размере 171 млн рублей, сообщает
В Екатеринбурге наложили арест на имущество должника в пределах суммы иска в размере 171 млн рублей, сообщает
Аресту были подвергнуты доли в уставных капиталах различных организаций и банков. Иного имущества за должником не зарегистрировано.
Представитель должника потребовал немедленного снятия арестов с его счетов, его требование было выполнено. Остальные обременения в виде ареста имущества в пределах суммы оставлены без изменения.