Свердловские приставы арестовали имущество должника на 171 миллион

Аресту были подвергнуты доли в уставных капиталах различных организаций и банков. Иного имущества за должником не зарегистрировано.

Представитель должника потребовал немедленного снятия арестов с его счетов, его требование было выполнено. Остальные обременения в виде ареста имущества в пределах суммы оставлены без изменения.