Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой
В Египте откопали нового Сфинкса
Платье Дженнифер Лопез стало предметом насмешек
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:17 (мск), источник: ЕАН

Свердловские приставы арестовали имущество должника на 171 миллион

В Екатеринбурге наложили арест на имущество должника в пределах суммы иска в размере 171 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Аресту были подвергнуты доли в уставных капиталах различных организаций и банков. Иного имущества за должником не зарегистрировано.

Представитель должника потребовал немедленного снятия арестов с его счетов, его требование было выполнено. Остальные обременения в виде ареста имущества в пределах суммы оставлены без изменения.

Все новости региона
 Расследование дела о нападении на
Директор «Колизея» шокирован фирмой
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
На чем построена система обвинений против Москвы
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
Названо положительное свойство стресса
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь