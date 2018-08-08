Сорвался с горы на Алтае новосибирский турист
При спуске с вершины Актуру сорвались двое туристов — из Новосибирска и Новокузнецка. Оба получили серьезные травмы и самостоятельно передвигаться не могут, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
При спуске с вершины Актуру сорвались двое туристов — из Новосибирска и Новокузнецка. Оба получили серьезные травмы и самостоятельно передвигаться не могут, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
Звонок на телефон службы спасения поступил в ночь на 7 августа в 00.30 по местному времени. Звонивший сообщил, что при спуске с Актуру, одной из вершин
Спустя три часа из лагеря сезонного спасательного поста на место происшествия выдвинулись три спасателя «Алтайского
В
Погодные условия и местность позволили пилоту близко подлететь и быстро забрать пострадавших. Затем спасатели отправились на помощь еще одному туристу из Ижевска, который на высоте 3600 метров травмировал ногу при восхождении на гору. Эвакуация также прошла успешно.
Вечером 7 августа всех пострадавших доставили в
Это уже не первый случай, когда новосибирские туристы попадают в беду на Актуру. 7 мая 2002 года в авиакатастрофе близ этой горы погибли восемь новосибирских сноубордистов и горнолыжников, а также три члена экипажа вертолета Ми-8, который должен был поднять ребят на вершину, откуда им предстояло совершить свой спуск.