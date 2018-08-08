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08:09 (мск), источник: VN.ru

Сорвался с горы на Алтае новосибирский турист

При спуске с вершины Актуру сорвались двое туристов — из Новосибирска и Новокузнецка. Оба получили серьезные травмы и самостоятельно передвигаться не могут, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Звонок на телефон службы спасения поступил в ночь на 7 августа в 00.30 по местному времени. Звонивший сообщил, что при спуске с Актуру, одной из вершин Северо-Чуйского хребта, произошел срыв двойки туристов.

Спустя три часа из лагеря сезонного спасательного поста на место происшествия выдвинулись три спасателя «Алтайского поисково-спасательного отряда». Они подготовили пострадавших к посадке на вертолет МЧС, который отправился за ними из Красноярского авиационно-спасательного центра утром 7 августа.

В Горно-Алтайске на его борт поднялись еще четверо спасателей, в том числе медик.

Погодные условия и местность позволили пилоту близко подлететь и быстро забрать пострадавших. Затем спасатели отправились на помощь еще одному туристу из Ижевска, который на высоте 3600 метров травмировал ногу при восхождении на гору. Эвакуация также прошла успешно.

Вечером 7 августа всех пострадавших доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу. В МЧС подчеркнули, что все пострадавшие застрахованы на случай применения авиационной эвакуации, а потому все расходы на эвакуацию (около 2 миллионов рублей) будут возмещены государству.

Это уже не первый случай, когда новосибирские туристы попадают в беду на Актуру. 7 мая 2002 года в авиакатастрофе близ этой горы погибли восемь новосибирских сноубордистов и горнолыжников, а также три члена экипажа вертолета Ми-8, который должен был поднять ребят на вершину, откуда им предстояло совершить свой спуск.

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