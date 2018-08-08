Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили в беременности
В Египте откопали нового Сфинкса
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:21 (мск), источник: "Российская газета"

Под Омском задержали пилота без документов на уникальном самолете

Кировский районный суд Омска запретил 51-летнему горожанину эксплуатировать воздушное судно FY-101 до получения разрешительных документов.

24 июня омич поднялся в небо на сверхлегком самолете FY-101 с аэродрома Камышино в Таврическом районе и летал около 20 минут. Полет остановили прибывшие с плановой проверкой транспортные прокуроры. Оказалось, что у пилота не имеется необходимых документов. Он не получал разрешение на полет, не имел свидетельства о состоянии здоровья, а сертификат летной годности был просрочен.

— По результатам проверки в отношении правонарушителя возбуждены административные производства, он привлечен к ответственности и оштрафован на 6 тысяч рублей, — сообщил «РГ» заместитель Омского транспортного прокурора Владимир Картавенко.

Как выяснилось, предприниматель летает на выпущенном в единичном экземпляре воздушном судне FY-101 в Камышино уже несколько лет подряд. И каждый раз его возвращают с небес на землю за полеты без документов. Поэтому суд и запретил ему эксплуатировать самолет.

Все новости региона
 Аналитики рассказали, когда доллар поднимется выше 64 рублей
Фотовыставку в память о жертвах грузинской агрессии откроют в Цхинвале
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
На чем построена система обвинений против Москвы
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
Названо положительное свойство стресса
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь