Под Омском задержали пилота без документов на уникальном самолете

24 июня омич поднялся в небо на сверхлегком самолете FY-101 с аэродрома Камышино в Таврическом районе и летал около 20 минут. Полет остановили прибывшие с плановой проверкой транспортные прокуроры. Оказалось, что у пилота не имеется необходимых документов. Он не получал разрешение на полет, не имел свидетельства о состоянии здоровья, а сертификат летной годности был просрочен.

— По результатам проверки в отношении правонарушителя возбуждены административные производства, он привлечен к ответственности и оштрафован на 6 тысяч рублей, — сообщил «РГ» заместитель Омского транспортного прокурора Владимир Картавенко.