Под Омском задержали пилота без документов на уникальном самолете
Кировский районный суд Омска запретил 51-летнему горожанину эксплуатировать воздушное судно FY-101 до получения разрешительных документов.
Кировский районный суд Омска запретил 51-летнему горожанину эксплуатировать воздушное судно FY-101 до получения разрешительных документов.
24 июня омич поднялся в небо на сверхлегком самолете FY-101 с аэродрома Камышино в Таврическом районе и летал около 20 минут. Полет остановили прибывшие с плановой проверкой транспортные прокуроры. Оказалось, что у пилота не имеется необходимых документов. Он не получал разрешение на полет, не имел свидетельства о состоянии здоровья, а сертификат летной годности был просрочен.
— По результатам проверки в отношении правонарушителя возбуждены административные производства, он привлечен к ответственности и оштрафован на 6 тысяч рублей, — сообщил «РГ» заместитель Омского транспортного прокурора Владимир Картавенко.
Как выяснилось, предприниматель летает на выпущенном в единичном экземпляре воздушном судне FY-101 в Камышино уже несколько лет подряд. И каждый раз его возвращают с небес на землю за полеты без документов. Поэтому суд и запретил ему эксплуатировать самолет.