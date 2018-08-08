В Курортном районе пожарные тушили двухэтажный дом четыре часа

Источник: Piter.tv

В Курортном районе Петербурга в ночь на 8 августа горел частный жилой дом. Инцидент произошел в Молодежном по Волго-Донской улице в здании под номером 11. Звонок поступил на пульт диспетчера около часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как отмечают пожарные, огонь распространился на кирпичную двухэтажную постройку. Пострадало помещение с площадью восемь на двенадцать метров. Ликвидация последствий возгорания завершилась к пяти часам утра. На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства воспламенения дома. Сведений о пострадавших на данный момент нет.