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09:42 (мск), источник: Piter.tv

В Курортном районе пожарные тушили двухэтажный дом четыре часа

В Молодежном ночью сгорела частная постройка.

Источник: Piter.tv

В Курортном районе Петербурга в ночь на 8 августа горел частный жилой дом. Инцидент произошел в Молодежном по Волго-Донской улице в здании под номером 11. Звонок поступил на пульт диспетчера около часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как отмечают пожарные, огонь распространился на кирпичную двухэтажную постройку. Пострадало помещение с площадью восемь на двенадцать метров. Ликвидация последствий возгорания завершилась к пяти часам утра. На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства воспламенения дома. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В ходе спасательных работ было задействовано 19 человек личного состава ГУ МЧС и пять единиц спецтехники.

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