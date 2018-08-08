В Ачинске мужчина угрожал прохожим ножом. Его обезвредили прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии.

Потерпевший рассказал, что вчера днем неизвестный подошел к нему на улице, достал нож и угрожал нанести телесные повреждения. Прохожий забежал в продуктовый магазин и попросил вызвать охрану.

Сотрудники группы задержания Росгвардии Алексей Комаров и Андрей Ельсуков приехали в течение двух минут. Они обезвредили нападавшего и доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Что именно требовал злоумышленник от прохожего, в сообщении не указывается.