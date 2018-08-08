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10:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ачинске мужчина угрожал прохожим ножом

Его обезвредили сотрудники Росгвардии.

В Ачинске мужчина угрожал прохожим ножом. Его обезвредили прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии.

Потерпевший рассказал, что вчера днем неизвестный подошел к нему на улице, достал нож и угрожал нанести телесные повреждения. Прохожий забежал в продуктовый магазин и попросил вызвать охрану.

Сотрудники группы задержания Росгвардии Алексей Комаров и Андрей Ельсуков приехали в течение двух минут. Они обезвредили нападавшего и доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Что именно требовал злоумышленник от прохожего, в сообщении не указывается.

Отметим, что похожий случай произошел 7 августа в Красноярске. По данным издания «Проспект Мира», один из экзаменуемых автошколы по ул. Павлова с ножом напал на толпу учеников. Мужчину удалось обезвредить, поэтому никто не пострадал.

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