В Ачинске мужчина угрожал прохожим ножом
Его обезвредили сотрудники Росгвардии.
Его обезвредили сотрудники Росгвардии.
В Ачинске мужчина угрожал прохожим ножом. Его обезвредили прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии.
Потерпевший рассказал, что вчера днем неизвестный подошел к нему на улице, достал нож и угрожал нанести телесные повреждения. Прохожий забежал в продуктовый магазин и попросил вызвать охрану.
Сотрудники группы задержания Росгвардии Алексей Комаров и Андрей Ельсуков приехали в течение двух минут. Они обезвредили нападавшего и доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Что именно требовал злоумышленник от прохожего, в сообщении не указывается.
Отметим, что похожий случай произошел 7 августа в Красноярске. По данным издания «Проспект Мира», один из экзаменуемых автошколы по ул. Павлова с ножом напал на толпу учеников. Мужчину удалось обезвредить, поэтому никто не пострадал.