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09:27 (мск), источник: РИА Крым

В Керчи руководители торгового комплекса украли 19 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Керченский городской суд вынес приговор в отношении бывших руководителей местного муниципального торгового комплекса «Центральный», присваивавших на протяжении года выручку предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Бывшие начальник и старший администратор торгового комплекса на протяжении года ежедневно присваивали часть выручки, взимаемой контролерами с предпринимателей, торгующих на городском рынке, в результате чего муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Суд счел доказательства, представленные прокуратурой, достаточными — оба злоумышленника были признаны виновными. Экс-начальник торгового комплекса как организатор преступления приговорен к пяти годам колонии общего режима, старший администратор — к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, обоим суд запретил в течение трех лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

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