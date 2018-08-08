В Керчи руководители торгового комплекса украли 19 млн рублей

«Бывшие начальник и старший администратор торгового комплекса на протяжении года ежедневно присваивали часть выручки, взимаемой контролерами с предпринимателей, торгующих на городском рынке, в результате чего муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Суд счел доказательства, представленные прокуратурой, достаточными — оба злоумышленника были признаны виновными. Экс-начальник торгового комплекса как организатор преступления приговорен к пяти годам колонии общего режима, старший администратор — к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, обоим суд запретил в течение трех лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.