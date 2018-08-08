Зоны риска определили в Нанайском районе перед приходом паводка из Хабаровска

Источник: РИА "Новости"

Гребень паводка, который накануне прошел через Хабаровск, смещается к селам Нанайского района. Местные власти уже определили, каким зонам угрожает подтопление. За ситуацией следят и на краевом уровне: в районе побывал губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что пик паводка зафиксировали у дальневосточной столицы 7 августа — максимальный уровень реки составил 483 сантиметра. Теперь уровень Амура у города постепенно снижается. Прихода большой воды ждут в Хабаровском и Нанайском районах. По информации правительства края, сейчас у сел Свечино, Петропавловка, Елабуга, Челны, Дубовый Мыс, Дада, Найхин и Джари река ежесуточно поднимается на 6−11 сантиметров.

Губернатор края облетел эту территорию на вертолете и побывал в селе Троицком, где глава Нанайского района Николай Сафронов отчитался о ситуации.

«Уровень роста подъема воды несравненно меньше, чем в 2013 году. У нас 450 сантиметров — опасные явления, а мы прогнозируем, что будет не больше 380 сантиметров. При этой отметке у нас в зону подтопления могут попасть приусадебные участки в нескольких населенных пунктах», — рассказал Николай Сафронов.

По словам главы района, вода может залить несколько подворий в поселках Синда, Джонка и селе Дубовый Мыс.

Во время визита в Троицкое губернатор края пообщался с местными жителями.

«Люди готовы [к угрозе подтопления], отвечают мужественно, уверенно. Они знают, что им делать, даже те, у кого дома стоят рядом с водой», — отметил Вячеслав Шпорт.

Сейчас, по информации khabmeteo.ru, уровень воды у Троицкого составляет 336 сантиметров.