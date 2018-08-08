Голодные медведи не пускают на работу жителей села в Хабаровском крае
Косолапые ходят по сельским улицам и днём и ночью, жители боятся выйти из дома.
Косолапые ходят по сельским улицам и днём и ночью, жители боятся выйти из дома.
Жители села Вострецово в Хабаровском крае жалуются на нашествие голодных медведей.
Специалисты, выезжавшие в Вострецово по жалобам селян, уже отстрелили трёх медведей. Однако на этом нашествие не закончилось. В 70 км от райцентра Охотск опять увидели медведя. Ещё один косолапый забрался в огород к местным жителям в Вострецово.
«Такого никогда не было! Раньше медведей
Как сообщало ИА REGNUM, жителей города Тынды в Амурской области с 2015 года терроризируют медведи. Они разоярют курятники, пытаются пролезть в дома селян. В железнодорожном депо крупный медведь погнался за работником, мужчина чудом сумел спастись.
На Сахалине «Газпром» вынужден был нанять специальную антимедвежью охрану для своих работников. В 2017 году от лап и зубов медведя погиб на Курилах смотритель маяка.
На Камчатке, в Елизово, власти вынуждены были установить дежурство на местном погосте, который разоряют медведи.
Сейчас рыбы на Камчатке очень много и медведи сыты, а потому проявляют «чудеса толерантности». На свалке вблизи