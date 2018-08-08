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09:49 (мск), источник: Новый Калининград

На Гайдара сгорели Volkswagen Touareg и фасад магазина «Планета Спорт»

В ночь на среду, 8 августа, на улице Гайдара случился пожар, в котором сгорели внедорожник и фасад магазина спортивных товаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 1:30. Автомобиль Volkswagen Touareg выгорел полностью. Огнем повреждены фасад и окно магазина «Планета Спорт» на общей площади 12 квадратных метров.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе шести человек и одна единица техники.

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