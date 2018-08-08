На Гайдара сгорели Volkswagen Touareg и фасад магазина «Планета Спорт»
В ночь на среду, 8 августа, на улице Гайдара случился пожар, в котором сгорели внедорожник и фасад магазина спортивных товаров. Об этом сообщает
В ночь на среду, 8 августа, на улице Гайдара случился пожар, в котором сгорели внедорожник и фасад магазина спортивных товаров. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 1:30. Автомобиль
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет», — уточнили в
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет