В Темерник больше не будут сливать нечистоты
Жители годами бились с ЖК «Суворовский», сливающим в реку сточные воды.
Жители годами бились с ЖК «Суворовский», сливающим в реку сточные воды.
Катастрофическое загрязнение реки Темерник в черте города наконец привлекло внимание надзорных ведомств. Напомним, реке с прошлого года присвоен высокотоксичный статус, на ее берегах обнаружено более 1,2 тыс. источников загрязнений.
Прокуратура Октябрьского района Ростова добилась в судебном порядке предотвращения загрязнения реки Темерник. В ходе проверок выяснилось, что сточные воды, которые сбрасывает в реку ООО «КЭСК», практически не очищаются и концентрация загрязняющих веществ сильно превышена. Данная компания обслуживает ЖК «Суворовский».
Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление, в котором указало на недопустимость загрязнения водных объектов просило обеспечить сброс сточных вод ЖК «Суворовский» в реку в соответствии с нормами закона. Понадобилось несколько судов разных инстанций для того чтобы призвать к ответу недобросовестную компанию. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.