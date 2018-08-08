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11:48 (мск), источник: Деловое сообщество

В Темерник больше не будут сливать нечистоты

Жители годами бились с ЖК «Суворовский», сливающим в реку сточные воды.

Катастрофическое загрязнение реки Темерник в черте города наконец привлекло внимание надзорных ведомств. Напомним, реке с прошлого года присвоен высокотоксичный статус, на ее берегах обнаружено более 1,2 тыс. источников загрязнений.

Прокуратура Октябрьского района Ростова добилась в судебном порядке предотвращения загрязнения реки Темерник. В ходе проверок выяснилось, что сточные воды, которые сбрасывает в реку ООО «КЭСК», практически не очищаются и концентрация загрязняющих веществ сильно превышена. Данная компания обслуживает ЖК «Суворовский».

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление, в котором указало на недопустимость загрязнения водных объектов просило обеспечить сброс сточных вод ЖК «Суворовский» в реку в соответствии с нормами закона. Понадобилось несколько судов разных инстанций для того чтобы призвать к ответу недобросовестную компанию. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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