В Темерник больше не будут сливать нечистоты

Катастрофическое загрязнение реки Темерник в черте города наконец привлекло внимание надзорных ведомств. Напомним, реке с прошлого года присвоен высокотоксичный статус, на ее берегах обнаружено более 1,2 тыс. источников загрязнений.

Прокуратура Октябрьского района Ростова добилась в судебном порядке предотвращения загрязнения реки Темерник. В ходе проверок выяснилось, что сточные воды, которые сбрасывает в реку ООО «КЭСК», практически не очищаются и концентрация загрязняющих веществ сильно превышена. Данная компания обслуживает ЖК «Суворовский».