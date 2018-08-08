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09:24 (мск), источник: РИА Крым

Украинец пытался провезти наркотики в Крым по видеоинструкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. На границе с Крымом российские пограничники задержали украинца, пытавшегося провезти наркотики на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в пункте пропуска «Джанкой» — на въезд в Крым прибыл автомобиль Toyota под управлением 33-летнего гражданина Украины. Интурист следовал в Севастополь.

Перед началом процедуры осмотра машины и перевозимого в ней багажа пограничник уточнил у владельца иномарки о наличии грузов и товаров, запрещенных законодательством к ввозу на территорию РФ, на что мужчина уверенно заявил об отсутствии таковых. Однако во время осмотра среагировала служебная собака. В результате сотрудники Погрануправления обнаружили два пакета с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

«На вопросы военнослужащих 33-летний житель Краматорска сообщил, что в пластиковых упаковках находится марихуана, которую он приобрел за 200 гривен через Интернет для личного употребления. Для того чтобы перевезти ее через государственную границу не привлекая внимания контрольных органов, в том числе служебных собак, он даже просмотрел видеоинструкцию», — рассказали в ведомстве.

Владелец контрабанды также добавил, что «после прохождения украинской таможни успокоился с мыслью о том, что схема рабочая», однако «…не предполагал, что российские пограничники будут настолько тщательно его досматривать». Запрещенный груз был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила — это каннабис (марихуана).

«В настоящее время гражданин Украины передан в правоохранительные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам состава преступления по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств)», — подытожили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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