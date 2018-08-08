Полиция СПб раскрыла серию афер с автострахованием

Источник: Piter.tv

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли преступную схему с автострахованием. По данному делу задержаны семь местных жителей. Мужчины занимались тем, что пытались нажиться на «фейковых» угонах автомобилей. Злоумышленники обирали страховые компании за ненастоящее исчезновение транспортных средств.

По данным полиции, всем фигурантам дела от 30 до 43 лет. И предъявят обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что действовала группировка с 2016 года. Сначала петербуржцы оформляли на машины КАСКО, а после инсценировали похищение.

Оперативники провели обыски в квартирах подозреваемых. В ходе мероприятий обнаружены 11 мобильных устройств, документы на несколько автомобилей, шесть банковских карт, наличные деньги в рублях и валюте, а также ноутбуки и планшет.