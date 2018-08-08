В Волгоградской области сгорели «Лада» и скутер

14-летние «Жигули» и пятилетний скутер сгорели минувшей ночью в двух районах Волгоградской области. Причины пожаров устанавливаются.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый пожар произошел во вторник, 7 августа, в 23:50. В хуторе Зональном Среднеахтубинского района на улице Центральной горела по всей площади 14-летняя «Лада» седьмой модели. Пожарные расчеты 19-й пожарно-спасательной части потушили машину в 0:15. Причины пожара выясняются.