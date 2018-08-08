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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сгорели «Лада» и скутер

Пожары произошли в Среднеахтубинском и Котельниковском районах.

14-летние «Жигули» и пятилетний скутер сгорели минувшей ночью в двух районах Волгоградской области. Причины пожаров устанавливаются.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый пожар произошел во вторник, 7 августа, в 23:50. В хуторе Зональном Среднеахтубинского района на улице Центральной горела по всей площади 14-летняя «Лада» седьмой модели. Пожарные расчеты 19-й пожарно-спасательной части потушили машину в 0:15. Причины пожара выясняются.

Второй пожар вспыхнул в среду, 8 августа, в 1:03. В городе Котельниково на улице Советской горел по всей площади скутер «Грифон». Мопед потушили в 1:17 пожарные расчеты 42-й пожарной части. Погибших и пострадавших нет, причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

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