В Волгоградской области сгорели «Лада» и скутер
Пожары произошли в Среднеахтубинском и Котельниковском районах.
Пожары произошли в Среднеахтубинском и Котельниковском районах.
14-летние «Жигули» и пятилетний скутер сгорели минувшей ночью в двух районах Волгоградской области. Причины пожаров устанавливаются.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Второй пожар вспыхнул в среду, 8 августа, в 1:03. В городе Котельниково на улице Советской горел по всей площади скутер «Грифон». Мопед потушили в 1:17 пожарные расчеты 42-й пожарной части. Погибших и пострадавших нет, причины возгорания предстоит выяснить специалистам.