Должник, укравший «Пирамиду позора», предстанет перед судом
«Пирамида», усилиями «РКС-Самара» появилась перед его домом, когда сумма долга перед ресурсоснабжающей компанией превысила 45 тысяч рублей.
«Пирамида», усилиями «РКС-Самара» появилась перед его домом, когда сумма долга перед ресурсоснабжающей компанией превысила 45 тысяч рублей.
К слову, как сообщает
Однако, заметив у своего дома «Пирамиду позора», он не счел необходимым
В результате возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
По мнению специалистов «РКС-Самара» привлечь его к ответственности — дело вполне реальное, так как все происходящее фиксировалось камерой видеонаблюдения.
Однако, в РКС после этого случая так же сделали выводы и усилили конструкцию «Пирамиды позора».
«Теперь разбить и увезти пирамиду стало практически невозможно!», — сообщает