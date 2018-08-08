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09:29 (мск), источник: Pro Город Самара

Должник, укравший «Пирамиду позора», предстанет перед судом

«Пирамида», усилиями «РКС-Самара» появилась перед его домом, когда сумма долга перед ресурсоснабжающей компанией превысила 45 тысяч рублей.

К слову, как сообщает пресс-служба «РКС-Самара», у данного гражданина, жителя частного сектора Железнодорожного района Самары, общая сумма всех долгов по разного рода финансовым обязательствам порядка 25 миллионов рублей.

Однако, заметив у своего дома «Пирамиду позора», он не счел необходимым как-то наладить отношение с РКС и начать рассчитываться. Гражданин разбил пирамиду, нанял погрузчик и вывез ее подальше от дома.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По мнению специалистов «РКС-Самара» привлечь его к ответственности — дело вполне реальное, так как все происходящее фиксировалось камерой видеонаблюдения.

Однако, в РКС после этого случая так же сделали выводы и усилили конструкцию «Пирамиды позора».

«Теперь разбить и увезти пирамиду стало практически невозможно!», — сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

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